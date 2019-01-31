Эксклюзив БелаПАН: «Зайчик» на 8-м месте по росту курса доллара на территории экс-СССР

На 0,06% (с 2,1598 до 2,1584) снизился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе 2019 года. Это восьмой показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2018 года и 31 января 2019 года.

В лидерах по укреплению национальной валюты оказались Россия — на 4,85% (с 69,4706 до 66,0987 рубля), Казахстан — на 0,96% (с 384,20 до 380,51 тенге), Грузия — на 0,81% (с 2,6766 до 2,655 лари), Латвия, Литва, Эстония — на 0,33% (с 0,8734 до 0,8705 евро) и Молдова — на 0,25% (с 17,1427 до 17,0999 лея). В Кыргызстане доллар подешевел на 0,01% (с 69,85 до 69,8444 сома).

Официальный курс американской валюты не изменился в Азербайджане (1,7 маната) и Туркменистане (3,5 маната).

Доллар подорожал в Таджикистане — на 0,09% (с 9,4296 до 9,4384 сомони), Украине — на 0,24% (с 27,688264 до 27,755525 гривны), Узбекистане — на 0,54% (с 8.339,55 до 8.384,94 сума) и Армении — на 0,67% (с 483,75 до 486,98 драма).

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс американской валюты в январе не изменился (16,1 рубля).

По итогам 2018 года Беларусь заняла третье место на территории бывшего СССР по темпам роста официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%), в 2008-м — девятое (на 2,33%).