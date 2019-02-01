Что изменилось в Беларуси с 1 февраля

Naviny.by собрали основные изменения, которые вступают в силу 1 февраля 2019 года.

Увеличены размеры бюджета прожиточного минимума. БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 216,9 рубля. Увеличение составило 1,3%.

БПМ для трудоспособного населения теперь составляет 240,8 рубля, для пенсионеров — 166,32 рубля, для студентов — 210,42 рубля, для детей в возрасте до 3 лет — 140,25 рубля, для детей в возрасте от 3 до 6 лет — 192,22 рубля, для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 235,85 рубля.

С увеличением размеров БПМ вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, надбавки к пенсиям, пособия по уходу за инвалидами I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также размеры пособий семьям, воспитывающим детей.

Новые размеры БПМ будут действовать по 30 апреля.

Новые ставки единого налога. C февраля 2019 года и по декабрь 2020-го года ставки единого налога исчисляются по наименьшим ставкам, определяемым исходя из ставок, установленных решениями областных и Минского городского советов депутатов, действовавшими в декабре 2018 года, либо из ставок, установленных в приложении 24 к Налоговому кодексу с учетом новых принятых областными и Минским городским советами депутатов решений (при их принятии);

В отношении услуг по нанесению аквагрима и упаковке товаров потребителей, по которым ставки единого налога в 2018 году не были установлены, ставки единого налога исчисляются по ставкам, установленным в приложении 24 к Налоговому кодексу с учетом новых принятых областными и Минским городским советами депутатов решений (при их принятии).

Установлены критерии отнесения детей к находящимся в социально-опасном положении. Вступило в силу положение о порядке признания детей находящимися в социально опасном положении (СОП).

В этом документе установлен порядок выявления детей, находящихся в СОП; порядок проведения социального расследования; порядок принятия решения о признании ребенка находящимся в СОП, контроль за его исполнением и обжалование такого решения;

Установлены критерии и показатели СОП.

Документом также регулируется деятельность государственных и иных организаций в выявлении детей, находящихся в СОП.

Снижены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Это касается продукции, вывозимой за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с 89 до 80,7 доллара за тонну, на прямогонный бензин — с 48,9 до 44,3 доллара, на товарные бензины — с 26,7 до 24,2 доллара, на легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилол, смазочные и прочие масла — с 26,7 до 24,2 доллара.

Экспортные пошлины уплачиваются производителями в бюджет. Повышение пошлин увеличивает стоимость продукции. Снижение — усиливает конкурентные преимущества.

Экспортные пошлины снижаются третий месяц подряд.