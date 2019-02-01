Замглавы МИД Кравченко: процесс возвращения послов в Минск и Вашингтон может занять месяцы, если не годы

Процесс возвращения послов в Минск и Вашингтон может занять месяцы, если не годы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко 31 января в Вашингтоне, отвечая на вопросы во время дискуссии в Атлантическом совете. Видеозапись мероприятия, посвященного Беларуси, опубликована Атлантическим советом, пишет БелаПАН .

«Мы сняли ограничения на число дипломатов, это правда, — сказал он. — Но мы еще подходим к решению совместно с американской стороной о возвращении послов. Окончательно такое решение еще не принято».

По словам Кравченко, когда такое решение будет принято, то процесс возвращения послов «займет месяцы, если не годы». «Скорее всего, годы до того, как мы увидим послов в обеих столицах», — добавил он.

В 2008 году между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение Соединенными Штатами Америки санкций в отношении Беларуси из-за грубых нарушений прав человека. Тогда же Беларусь по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт, а 30 из 35 сотрудников посольства США в Минске были высланы из страны. Последние десять лет дипломатические миссии в обеих странах возглавляют поверенные в делах.