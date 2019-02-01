Лукашенко — патриарху Кириллу: вы с особым вниманием и заботой относитесь к Беларуси

Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с десятилетием со дня патриаршей интронизации, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Как отметил глава государства, служение патриарха Кирилла как предстоятеля Русской православной церкви и видного общественного деятеля, радеющего за духовно-нравственное возрождение общества, развитие культуры, продвижение мира и решение сложнейших проблем современности, является примером подлинного гуманизма.

«Вы с особым вниманием и заботой относитесь к Беларуси, духовно поддерживаете верующих, проявляете искреннюю заинтересованность в благополучии нашего Отечества. Мы признательны за прилагаемые вами усилия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в ближнем и дальнем зарубежье», — говорится в поздравлении.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (СССР). Епископ Русской православной церкви. С 1 февраля 2009 года — патриарх Московский и всея Руси.

Напомним, в середине октября 2018 года патриарх Кирилл находился в Беларуси с трехдневным визитом, во время которого он встретился с Александром Лукашенко.