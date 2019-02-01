ГАИ устроила ловушки для лихачей

/ Общество
Просмотров: 1378 Комментариев: 0

В первый день февраля сотрудники Госавтоинспекции продолжат вести борьбу с грубыми нарушениями Правил дорожного движения.

Фото pixabay.com

Так, в частности, на дорогах страны появятся дополнительные радары контроля скоростных режимов.

В Брестской и Могилевской областях они будут находиться в следующих местах:

  • 08:00-19:00. Дорога Р-93, Кировский район (73+500);
  • 08:00-19:00. Трасса М-8, Быховский район, населенный пункт Следюки (273+400);
  • 08:00-19:00. Дорога Р-122, Могилевский район, населенный пункт Подбелье (15+800);
  • 08:30-19:00. Трасса М-8, Могилевский район (228+700);
  • 08:00-20:00. Трасса М-12, Кобринский район (19+270);
  • 09:00-15:00. Брест, проспект Машерова, 64;
  • 09:00-21:00. Дорога Р-4, Ляховичский район (12+410);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-6, Пинский район, населенный пункт Морозовичи (109+890);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (36+100);
  • 15:00-21:00. Брест, Варшавское шоссе (ТРК №39).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ

Другие материалы на эту тему:

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан

ГАИ Гродно выпустила календарь с «вредными» советами

ГАИ Гродно выпустила календарь с «вредными» советами