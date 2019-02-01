ГАИ устроила ловушки для лихачей

В первый день февраля сотрудники Госавтоинспекции продолжат вести борьбу с грубыми нарушениями Правил дорожного движения.

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Так, в частности, на дорогах страны появятся дополнительные радары контроля скоростных режимов.

В Брестской и Могилевской областях они будут находиться в следующих местах:

08:00-19:00. Дорога Р-93, Кировский район (73+500);

08:00-19:00. Трасса М-8, Быховский район, населенный пункт Следюки (273+400);

08:00-19:00. Дорога Р-122, Могилевский район, населенный пункт Подбелье (15+800);

08:30-19:00. Трасса М-8, Могилевский район (228+700);

08:00-20:00. Трасса М-12, Кобринский район (19+270);

09:00-15:00. Брест, проспект Машерова, 64;

09:00-21:00. Дорога Р-4, Ляховичский район (12+410);

09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);

09:00-21:00. Дорога Р-6, Пинский район, населенный пункт Морозовичи (109+890);

09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (36+100);

15:00-21:00. Брест, Варшавское шоссе (ТРК №39).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: