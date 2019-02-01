Внимание, розыск! В Минске мужчина напал на школьницу

Столичные правоохранители ведут розыск неизвестного пока мужчины, которого подозревают в хулиганстве в отношении малолетней девочки.

Как сообщается, происшествие случилось накануне днем в подъезде дома по улице Судмалиса. Мужчина зашел за школьницей в подъезд и, угрожая предметом похожим на нож и хватая ее за лицо, заставлял идти с ним.

Ребенок не растерялся – девочка начала кричать и звать на помощь. Кроме этого, смогла укусить нападавшего за палец. Почувствовав опасность, неизвестный сбежал.

Милиция просит всех, кто узнал мужчину, позвонить по телефнам: