Внимание, розыск! В Минске мужчина напал на школьницу

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Столичные правоохранители ведут розыск неизвестного пока мужчины, которого подозревают в хулиганстве в отношении малолетней девочки.

Как сообщается, происшествие случилось накануне днем в подъезде дома по улице Судмалиса. Мужчина зашел за школьницей в подъезд и, угрожая предметом похожим на нож и хватая ее за лицо, заставлял идти с ним.

Ребенок не растерялся – девочка начала кричать и звать на помощь. Кроме этого, смогла укусить нападавшего за палец. Почувствовав опасность, неизвестный сбежал.

 

 

Милиция просит всех, кто узнал мужчину, позвонить по телефнам:

  • +375 29 6694932;
  • +375 33 3478028;
  • +375 29 6743711;
  • 102.
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Тэги: розыск Город: Минск

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