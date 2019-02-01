Внимание, розыск! В Минске мужчина напал на школьницу
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Столичные правоохранители ведут розыск неизвестного пока мужчины, которого подозревают в хулиганстве в отношении малолетней девочки.
Как сообщается, происшествие случилось накануне днем в подъезде дома по улице Судмалиса. Мужчина зашел за школьницей в подъезд и, угрожая предметом похожим на нож и хватая ее за лицо, заставлял идти с ним.
Ребенок не растерялся – девочка начала кричать и звать на помощь. Кроме этого, смогла укусить нападавшего за палец. Почувствовав опасность, неизвестный сбежал.
Милиция просит всех, кто узнал мужчину, позвонить по телефнам:
- +375 29 6694932;
- +375 33 3478028;
- +375 29 6743711;
- 102.