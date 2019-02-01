Пьяный житель Гродно, угрожая ружьем, требовал в сельском магазине бутылку водки

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В отношении жителя города Гродно 1983 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 186 УК – «Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества».

На днях подозреваемый приехал к родственнице в деревню Наумовичи Гродненского района на охоту. Там выпил.

Когда алкоголь у него закончился, мужчина пошел в магазин, не имея при этом денег.

Войдя в торговый объект, он не удержался на ногах и упал на стеклянный прилавок, разбив его, а затем стал требовать у продавщицы бутылку водки в долг.

Женщина  отказалась это сделать. Тогда мужчина показал свое ружье, которое находилось в чехле, и сказал, что зарядит его и откроет огонь, если женщина не даст ему спиртное.

Ругань между посетителем и продавцом услышал сотрудник магазина, который набросился на пьяного мужчину. Продавщица в свою очередь позвонила своему супругу, и тот помог скрутить посетителя, после чего работники магазина вызвали милицию.

В отношении мужчины было составлено несколько административных протоколов. Разбирательство длилось порядка шести часов, на момент освидетельствования у подозреваемого в крови было 1,47 промилле. Ружье у него изъято, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
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Тэги: ружье угрозы

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