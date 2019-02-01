Фотофакт. МАЗ въехал в жилой дом

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого самосвал с прицепом врезался в жилой дом, произошло в деревне Глушнево (Гродненский район).

По информации региональной Госавтоинспекции, водитель МАЗа, пытаясь избежать столкновения с трактором, на заснеженной дороге не справился с управлением и вылетел на обочину, снес забор, протаранив деревянный дом.

В момент аварии никого в доме не было – хозяева его использовали в качестве дачи.

Водитель грузовика не пострадал, а вот автомобилю и дому причинены повреждения.

Фото УГАИ Гродненской области