Фотофакт. МАЗ въехал в жилой дом
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого самосвал с прицепом врезался в жилой дом, произошло в деревне Глушнево (Гродненский район).
По информации региональной Госавтоинспекции, водитель МАЗа, пытаясь избежать столкновения с трактором, на заснеженной дороге не справился с управлением и вылетел на обочину, снес забор, протаранив деревянный дом.
В момент аварии никого в доме не было – хозяева его использовали в качестве дачи.
Водитель грузовика не пострадал, а вот автомобилю и дому причинены повреждения.
Фото УГАИ Гродненской области