Фотофакт. МАЗ въехал в жилой дом

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого самосвал с прицепом врезался в жилой дом, произошло в деревне Глушнево (Гродненский район).

По информации региональной Госавтоинспекции, водитель МАЗа, пытаясь избежать столкновения с трактором, на заснеженной дороге не справился с управлением и вылетел на обочину, снес забор, протаранив деревянный дом.

В момент аварии никого в доме не было – хозяева его использовали в качестве дачи.

Водитель грузовика не пострадал, а вот автомобилю и дому причинены повреждения.

 

 

Фото УГАИ Гродненской области 
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Тэги: ДТП Город: Гродно

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