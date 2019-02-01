Пресс-секретарь ОГП Анна Красулина получила вид на жительство в Беларуси

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Пресс-секретарь Объединенной гражданской партии Анна Красулина получила вид на жительство в Беларуси.

Фото facebook.com/anna.krasulina

Как сообщила Красулина БелаПАН, вид на жительство оформлен с 25 января. В марте она планирует начать процедуру получения белорусского гражданства. »Почему в марте, а не сразу? Дело в том, что 23 марта истекает год с момента получения мной административного штрафа за безбилетный проезд, — пояснила она. — То есть за мной не будут числиться административные штрафы, и у комиссии, которая будет рассматривать вопрос о гражданстве, не будет причин для отказа». 

Штамп в паспорте Анны Красулиной о высылке из Беларуси аннулирован

Красулина — гражданка России, однако с 2002 года постоянно живет в Беларуси: здесь у нее муж, двое детей и родители. 13 ноября прошлого года УВД Московского района Минска приняло решение о выдворении Красулиной из страны «в интересах общественного порядка». Ей было предписано покинуть Беларусь до 30 ноября. Поводом для такого решения стали три административных штрафа: два — за участие в несанкционированных акциях в 2016 и 2017 годах, один — за не оплаченный вовремя проезд в общественном транспорте в 2018 году. Все штрафы были уплачены. 

Дело о высылке Красулиной получило широкий общественный резонанс. 19 декабря решение УВД было отменено судом Московского района.
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Тэги: ОГП вид на жительство Персона: Анна Красулина

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