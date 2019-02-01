Фронтальные разделы накроют Беларусь

В предстоящие выходные в Беларуси будет не по сезону тепло, обещают синоптики.

Так, в субботу, погоду на территории страны будут определять фронтальные разделы и теплые воздушные массы, поступающие с юга Европы. Ожидается преобладание облачной погоды.

На большей части выпадут осадки (дождь, мокрый снег). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный: ночью умеренный, утром и днем порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная – в середине дня 0..+5°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

В воскресенье атмосферные фронты и теплые воздушные массы средиземноморского происхождения принесут в Беларусь кратковременные дожди.

Местами туман, ночью на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.

Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, максимальная – днем +1..+6°С, по юго-западу до +8°С.