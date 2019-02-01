«Ломать ничего нельзя». Лукашенко запретил реформировать систему образования

По мнению Александра Лукашенко, нынешнюю систему образования в плане реформирования трогать нельзя.

Фото из архива пресс-службы президента

Как заявил он 1 февраля, если существует потребность подтолкнуть те реформы, которые уже идут, то это надо сделать. Хотя, подчеркнул глава государства, реформами «мы никогда не занимались и заниматься в образовании не будем».

Лукашенко считает, что необходимо не реформировать, а совершенствовать то, что имеем сегодня, и то, что получили вчера.

«Ломать ничего нельзя», - запретил он.

По словам главы государства, если что-то сегодня мешает системе, от этого надо решительно отказываться, а то «из-за нашего махрового бюрократизма начинаем затягивать эти процессы».