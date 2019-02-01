На выходных в Беларуси будет более высокий курс доллара

На последних на уходящей неделе торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос, а евро и российский рубль упали.

Так, американская валюта добавила 0,0076 пункта (+0,35%) – 2,1575 белорусского рубля.

Две другие иностранные валюты свои позиции сдали:

евро на 0,0020 пункта (-0,08%) – 2,4705 белорусского рубля;

российский рубль на 0,0014 пункта (-0,04%) – 3,2884 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Нефть дешевеет в пятницу, стоимость барреля марки Brent к полудню составляла около 60,5 доллара.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, вырос на 30,24 копейки и составил 65,6601 рубля.