В Витебске мужчина веслом избил знакомого и похитил у него несколько тысяч долларов

Несколько лет назад неработающий житель Витебска продал дачу за 10 тысяч долларов. На полученные от сделки деньги мужчина жил все жил с того момента, более того, он фактически содержал своего знакомого, который перебрался жить к нему.

При этом хозяин квартиры не доверял сожителю и все свои деньги постоянно носил при себе.

В один из вечеров после застолья сожитель напал на уснувшего в кресле хозяина квартиры. Он нанес ему несколько ударов деревянным веслом по голове.

Несмотря на серьезные травмы, пострадавшему удалось сбежать из квартиры и закрыть ее на ключ с внешней стороны.

На такси он приехал в больницу и был госпитализирован.

У него были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа, внутричерепные гематомы.

Врачи сообщили о поступившем пациенте в милицию.

Приехавший к месту происшествия наряд правоохранителей обнаружил напавшего под окном квартиры со сломанным бедром: он попытался выбраться из квартиры (она находится на третьем этаже) через окно.

За разбой в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.207 УК.