СК возбудил дело по факту жуткой аварии на МКАД

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на Минской кольцевой автодороге, в результате которого погибли три человека.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств), санкции которой предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.

Авария произошла утром 1 февраля на 10-м километре внутреннего кольца МКАД с участием пяти автомобилей. Информация о ДТП поступила в центр оперативного управления Минского городского управления МЧС от очевидцев в 07:15.
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Тэги: Следственный комитет ДТП МКАД Город: Минск

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