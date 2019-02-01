Соболенко вышла в полуфинал турнира в Петербурге

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Лидер отечественного тенниса Арина Соболенко одержала победу на стадии 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге (призовой фонд 757,9 тыс. долларов).

Сегодня белоруска взяла верх над россиянкой Екатериной Александровой.

Для выхода в полуфинал Соболенко понадобился 1 час 26 минут и два сета – 6:3, 6:4.

Напомним, в 1/16 финала она одолела бельгийку Элисон ван Эйтванк – 6:1, 6:4.

За выход в финал белоруска поборется с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) – Кики Бертенс (Голландия).
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Тэги: теннис Персона: Арина Соболенко Екатерина Александрова Город: Санкт-Петербург

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