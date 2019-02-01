Соболенко вышла в полуфинал турнира в Петербурге
Лидер отечественного тенниса Арина Соболенко одержала победу на стадии 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге (призовой фонд 757,9 тыс. долларов).
Сегодня белоруска взяла верх над россиянкой Екатериной Александровой.
Для выхода в полуфинал Соболенко понадобился 1 час 26 минут и два сета – 6:3, 6:4.
Напомним, в 1/16 финала она одолела бельгийку Элисон ван Эйтванк – 6:1, 6:4.
За выход в финал белоруска поборется с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) – Кики Бертенс (Голландия).