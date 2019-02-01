В Бобруйске в котельной школы найден труп мужчины – убийце грозит смертная казнь

/ Происшествия
Просмотров: 1473 Комментариев: 0

Наказание вплоть до смертной казни грозит 62-летнему жителю Бобруйска, которого подозревают в совершении убийства при отягчающих обстоятельствах.

Фото pixabay.com

Как сообщили в Следственном комитете, тело 64-летнего местного жителя было обнаружено в котельной одной из школ города 31 января.

На месте происшествия экспертами были обнаружены следы, а также изъяты предметы, признанные вещественными доказательствами.

По информации уголовного розыска, задержанного видели вместе с погибшим в котельной в день происшествия.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: убийство Город: Бобруйск

Другие материалы на эту тему:

Минчанин погиб у бара на Зыбицкой

Минчанин погиб у бара на Зыбицкой

Избиение, смерть и поджог. В агрогородке Юровичи становится жарко

Избиение, смерть и поджог. В агрогородке Юровичи становится жарко

Дело об убийстве минского менеджера дошло до суда. Тело так и не найдено

Дело об убийстве минского менеджера дошло до суда. Тело так и не найдено

Изнасиловал, убил, тело спрятал в диван. Расследуется гибель 20-летней минчанки

Изнасиловал, убил, тело спрятал в диван. Расследуется гибель 20-летней минчанки