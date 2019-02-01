В Бобруйске в котельной школы найден труп мужчины – убийце грозит смертная казнь

Наказание вплоть до смертной казни грозит 62-летнему жителю Бобруйска, которого подозревают в совершении убийства при отягчающих обстоятельствах.

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Как сообщили в Следственном комитете, тело 64-летнего местного жителя было обнаружено в котельной одной из школ города 31 января.

На месте происшествия экспертами были обнаружены следы, а также изъяты предметы, признанные вещественными доказательствами.

По информации уголовного розыска, задержанного видели вместе с погибшим в котельной в день происшествия.