113 исполнителей из 15 стран хотят представить Беларусь на «Евровидении-2019»

Рекордное за последние семь лет количество заявок на участие в национальном отборе на международный песенный конкурс «Евровидение» подано в этом году.

Кроме белорусских исполнителей нашу страну хотят представить музыканты из России, Украины, Польши, Румынии, Италии, Испании, Португалии, Великобритании, Швеции, США, Канады, Латвии, Израиля, Нигерии.

Заявки всех претендентов будут проверены организаторами на предмет соответствия условиям положения о Национальном отборе.

Прослушивание претендентов состоится 4 февраля.

В списке претендентов есть как новички, так и участники отборов на взрослое и детское «Евровидение» прошлых лет: ЗЕНА, Анжелика Пушнова, Michael Soul, Alen Hit, Наталья Кудрина, Диана Громова, группы Aura, «PROвокация» и Napoli.

Из наиболее известных на международной арене музыкантов на нацотбор заявились шведский рок-гитарист и вокалист Себастьян Роос. Из Великобритании приедет дуэт Daz Sampson & Nona с песней «Странные ботинки», из Румынии — певец Mihai Traistariu. Оба претендента представляли свои страны на «Евровидении-2006». Хотят попасть в финал участники российского телепроекта «Дом-2» Виталий Воронко и Артем Сороко.

4 февраля фокус-группа подведет итоги отборочного тура. Простым большинством голосов будут определены 10 исполнителей для участия в финале. Количество участников, отобранных для финала, может быть изменено решением организатора по предложению фокус-группы.

«Евровидение-2019» пройдет в мае в Тель-Авиве (Израиль). В конкурсе примут участие 42 страны. Шесть из них сразу классифицированы в финал — страна-хозяйка Израиль, а также государства-основатели Европейского вещательного союза: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.

Остальные 36 государств жеребьевкой были разделены на два полуфинала — 14 и 16 мая. В финал, который состоится 18 мая, выйдут по десять стран из каждого полуфинала.

В первом полуфинале помимо Беларуси выступят Словения, Чехия, Черногория, Кипр, Сербия, Финляндия, Польша, Венгрия, Эстония, Португалия, Сан-Марино, Исландия, Грузия, Австралия, Бельгия, Украина и Греция.

В во втором полуфинале выступят представители Швейцарии, Швеции, Ирландии, Австрии, Молдовы, Латвии, Румынии, Дании, Армении, Албании, Азербайджана, Македонии, Норвегии, России, Нидерландов, Хорватии, Литвы и Мальты.