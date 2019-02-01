Лукашенко о трудовом обучении: почему мы на это «забили» и так относимся к детям?

Александр Лукашенко не доволен тем, как обстоят дела с трудовой подготовкой в школе.

Фото из архива пресс-службы президента

На сегодняшнем совещании он поставил задачу расширять трудовую подготовку в школах, потому что это поможет подготовить юношей и девушек к взрослой жизни.

Лукашенко считает, что жены выгоняют мужей из дома, потому что они ничего по дому сделать не могу – ни лампочку вкрутить, ни бытовую технику починить. Не знают, что такое столярные инструменты, не говоря уже о том, как ими работать.

«Это же нас научили в школе. Почему же мы на это «забили» и так относимся к детям? Почему девчонка не знает, как поджарить яичницу, не может пришить пуговицу?» - задал вопросы президент.