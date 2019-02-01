В Минске задержали гендиректора «БелОМО» Вячеслава Бурского

О задержании гендиректора порталу TUT.by рассказали два информированных источника.

Фото: director.by

Вячеслав Бурский — доктор технических наук, профессор. Начал карьеру в 1970 году инженером, 14 лет проработал главным технологом и главным инженером. Холдинг «БелОМО» возглавил в 1992-м. Награжден орденами «Знак Почета», Отечества II и III степени.

Исполняющим обязанности руководителя холдинга назначили Александра Мороза — директора по экономике и финансам и члена Совета Республики.

В течение года Мороз уже был и.о. в силу болезней и командировок Вячеслава Бурского, сообщает TUT.by со ссылкой на Минпром. В ведомстве не назвали причину нынешнего кадрового решения.