В Минске задержали гендиректора «БелОМО» Вячеслава Бурского

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О задержании гендиректора порталу TUT.by рассказали два информированных источника.

Фото: director.by

Вячеслав Бурский — доктор технических наук, профессор. Начал карьеру в 1970 году инженером, 14 лет проработал главным технологом и главным инженером. Холдинг «БелОМО» возглавил в 1992-м. Награжден орденами «Знак Почета», Отечества II и III степени.

Исполняющим обязанности руководителя холдинга назначили Александра Мороза — директора по экономике и финансам и члена Совета Республики.

В течение года Мороз уже был и.о. в силу болезней и командировок Вячеслава Бурского, сообщает TUT.by со ссылкой на Минпром. В ведомстве не назвали причину нынешнего кадрового решения.

Предприятие специализируется на разработке и выпуске оптико-электронных, лазерных и оптико-механических устройств, в том числе двойного назначения, автомобильных компонентов для большегрузных автомобилей, индивидуальных приборов учета газа, промышленных светильников, бытовой техники, товаров народного потребления. В состав холдинга помимо Минского механиче­ского завода имени С.И.Вавилова входят вилейский завод «Зенит», рогачевский «Диапроектор», жлобинский «Свет», НТЦ «ЛЭМТ», завод «Оптик».

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Тэги: БелОМО Персона: Вячеслав Бурский Александр Мороз Город: Минск