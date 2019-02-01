В Минске задержали гендиректора «БелОМО» Вячеслава Бурского
О задержании гендиректора порталу
Вячеслав Бурский — доктор технических наук, профессор. Начал карьеру в 1970 году инженером, 14 лет проработал главным технологом и главным инженером. Холдинг «БелОМО» возглавил в 1992-м. Награжден орденами «Знак Почета», Отечества II и III степени.
Исполняющим обязанности руководителя холдинга назначили Александра Мороза — директора по экономике и финансам и члена Совета Республики.
В течение года Мороз уже был и.о. в силу болезней и командировок Вячеслава Бурского, сообщает
|Предприятие специализируется на разработке и выпуске оптико-электронных, лазерных и оптико-механических устройств, в том числе двойного назначения, автомобильных компонентов для большегрузных автомобилей, индивидуальных приборов учета газа, промышленных светильников, бытовой техники, товаров народного потребления. В состав холдинга помимо Минского механического завода имени С.И.Вавилова входят вилейский завод «Зенит», рогачевский «Диапроектор», жлобинский «Свет», НТЦ «ЛЭМТ», завод «Оптик».