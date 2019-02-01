Солигорчанка наладила бизнес на инвалидах

Жительница райцентра представилась инвалиду второй группы работником поликлиники и пообещала за деньги «похлопотать», чтобы той дали первую.

По сообщению областного УВД, представительница одной из этнических диаспор сначала «подарила» пострадавшей одеяло, а затем попросила за услугу 150 рублей. Этот спектакль затевался, чтобы вытянуть из жертвы деньги за одеяло, которое стоит почти в шесть раз дешевле.

Мошенница позвонила в одну из квартир многоэтажки, якобы проведать проживающего инвалида первой группы и подарить ему одеяло. Сердобольная хозяйка сказала, что гостья ошиблась дверью, указала на квартиру проживающей несколькими этажами выше женщины, которая являлась инвалидом второй группы, и даже сказала как ту зовут.

Позвонив в нужную дверь, и дождавшись пока ей откроют, гостья обратилась к хозяйке по имени отчеству, дала понять, что осведомлена о ее группе инвалидности, а затем добавила что, так как та является инвалидом, ей положено от поликлиники одеяло. Через какое-то время «медработник» предложила бабушке «похлопотать» о предоставлении ей первой группы инвалидности со всеми положенными льготами. Сначала за 200 рублей, но позже сумма уменьшилась на 25%. Услышав о скидке, пенсионерка тут же отдала 150 рублей.

Как оказалось, в тот день подобный случай произошел с еще одной пенсионеркой на другом конце города.