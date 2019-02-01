Журналистов Киркевича и Денисова оштрафовали за сотрудничество с «Белсатом»

Суд Ленинского района Гродно оштрафовал Александра Денисова и Александра Киркевича. Судья Руслан Гурин назначил обоим штраф в размере 30 базовых величин (765 рублей).

Как сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов, поводом для административного преследования стал видеорепортаж, показанный 7 декабря в эфире телеканала. В сюжете рассказывалось о намерении гродненских историков и общественных активистов открыть для посещения туристов городские подвалы.

«Результат предсказуем, никаких иллюзий я не имел, вряд ли следует ожидать каких-то оправдательных приговоров, — отметил Киркевич в комментарии пресс-службе БАЖ. — Журналиста нужно судить за клевету, за деятельность против своей страны, но не за материалы о культуре, истории, туристическом потенциале своего города. Это нонсенс».

По словам Денисова, у него возникло ощущение, что вопрос заключался только в размерах штрафа. «Я очень возмущен тем, что судят за то, что делаешь культурный материал, вполне безобидный, рекламирующий и наш город, и нашу страну. Буду обязательно оспаривать решение в областном суде», — заявил он.