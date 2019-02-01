Суд в Лозанне лишил медалей двух российских призеров Олимпиады-2012

Спортивный арбитражный суд признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил.

По сообщению суда, виновными признаны Иван Ухов (прыжки в высоту), Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова, Анна Булгакова (все — метание молота), Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова, Татьяна Фирова (все — бег), Светлана Школина (прыжки в высоту), Иван Юшков (толкание ядра).

Иван Ухов — обладатель золотой награды Олимпиады-2012. Светлана Школина выиграла в Лондоне бронзовую медаль. Их результаты с 2012 по 2015 годы аннулированы, спортсмены будут лишены олимпийских наград.