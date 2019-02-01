Суд в Лозанне лишил медалей двух российских призеров Олимпиады-2012

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Спортивный арбитражный суд признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил.

По сообщению суда, виновными признаны Иван Ухов (прыжки в высоту), Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова, Анна Булгакова (все — метание молота), Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова, Татьяна Фирова (все — бег), Светлана Школина (прыжки в высоту), Иван Юшков (толкание ядра).

 

 

Иван Ухов — обладатель золотой награды Олимпиады-2012. Светлана Школина выиграла в Лондоне бронзовую медаль. Их результаты с 2012 по 2015 годы аннулированы, спортсмены будут лишены олимпийских наград.

Россияне попали под подозрение после упоминания в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, сообщает Дождь.

Сюжет: Олимпиада в Лондоне
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Тэги: допинг Спортивный арбитражный суд Олимпиада-2012 Персона: Иван Ухов Светлана Школина Люкман Адамс Вера Ганеева Татьяна Белобородова Мария Беспалова Гульфия Агафонова Анна Булгакова Екатерина Галицкая Юлия Кондакова Татьяна Фирова Иван Юшков Ричард Макларен Город: Лозанна

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