Фотофакт. Украинского оппозиционера облили зеленкой

Народный депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул стал жертвой нападения со стороны активистов в Бердянске.

Фото: brd24.com

Политик пострадал возле дома культуры «Софит». Во время инцидента между митингующими и охраной Вилкула возникла потасовка. Активисты заблокировали проход нардепу в дом культуры, где у него было запланировано выступление.

В 2016 году Вилкула облили зеленкой и осыпали мукой на встрече с ветеранами в Днепре.

Сама партия по своим взглядам считается пророссийской. Отдельные партийцы доходили до отрицания статуса России как агрессора после событий в Крыму и на Донбассе, на котором настаивает официальный Киев. Оппоблок пользуется информационной поддержкой федеральных телеканалов.