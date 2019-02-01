ГТК пообещал упрощение таможенных процедур

Государственный таможенный комитет завершает работу над новой редакцией закона «О таможенном регулировании».

«В нынешнем году также в приоритете постоянное повышение качества и результативности таможенного администрирования: белорусская таможня дальше будет следовать выбранному курсу по упрощению таможенных процедур, ускорению товаропотоков, обеспечению экономической безопасности страны», — сообщает ведомство в пресс-релизе по итогам проведенной коллегии.

К концу 2018 года таможенные органы вышли на активное использование автоматического выпуска товаров: каждая пятая экспортная партия товаров оформляется сегодня без участия сотрудника таможенных органов, 8 из 10 экспортных партий товаров оформляются до пяти минут. Таким образом, режим автовыпуска ежегодно в каждую смену замещает работу 13 должностных лиц таможни, что позволяет перенаправить силы на более загруженные участки таможенной границы.

Транзит через белорусскую территорию в сравнении с 2017 годом увеличился на 19% до 65 миллионов тонн. На 20% возрос объем товаров, вывозимых автомобильным транспортом.