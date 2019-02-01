Гуренко заверил, что не сдавал матч с «Зенитом» и готов пройти детектор лжи

Бывший тренер минских динамовцев прокомментировал странное выездное поражение со счетом 1:8 после домашних 4:0.

Сергей Гуренко рассказал в интервью pressball.by , что после поражения у него был порыв докопаться, что же все-таки произошло. «Но понял: если начну разбираться, потеряю команду. И тогда „Динамо“ точно не было бы в еврокубках — могу гарантировать. Что изменил бы разборками?», — объяснил специалист.

Собеседник уточнил, что его команда к ответному матчу была готова идеально. «Душа радовалась, когда видел, как ребята тренировались. Все, что готовили к игре, мы отработали. Знаю, футболисты могут ошибаться, вратарь может под рукой пропустить, защитник в свои ворота срезать. Но когда не все игроки выполняли тренерскую установку, то, что мы отрабатывали, это меня больше всего настораживало», — продолжил он.

Его первым требованием был максимальный прессинг игрока с мячом: нужно было сыграть как можно выше, ни в коем случае не садиться в штрафную. Второй момент: динамовцы должны были заставить соперника чаще бегать назад, чтобы тот имел меньше шансов атаковать.

«Состав у нас был тот же, что и в первой встрече, и отсутствие Николича, убежден, ничего не решало. Треботич сыграл на том уровне, на котором был готов, не выпадал. В дальнейшем мы должны были перестроиться на игру 3-5-2. Опускаю Капленко — в первой игре это сработало: тогда „Зенит“ не нанес ни одного удара в створ. И в конце, когда пошел бы навал, перестроились бы на 5-4-1. То есть полностью закрыли бы центр. Позже задавал себе вопрос: что мог изменить? Пожалуй, единственное: Шевцова поменял бы местами с Галовичем», — добавил Гуренко.

«Чтобы говорить конкретно, нужны доказательства. У меня их нет. Мне неинтересно, что и как было в этой игре, кто чем занимался. Для себя я уже все решил. И могу сказать: моя совесть чиста. Готов пройти все проверки, даже публично, на центральном телевидении. Детектор лжи, сыворотка правды, гипноз — любые новейшие технологии. Таких случаев еще не было — почему бы не стать первым?», — заключил специалист.

Сергей Гуренко два сезона возглавлял минский клуб, который при нем завоевал серебро и бронзу чемпионата страны.