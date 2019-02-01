Плата за камеру в могилевской колонии почти равна «коммуналке» за трехкомнатную квартиру в Минске

Жена осужденного Петра Кучура Людмила обратилась в Комитет госконтроля и попросила предоставить ей информацию о том, сколько денег вычисляется из пенсии мужа, который отбывает наказание в могилевской колонии № 15, на коммунальные услуги, питание и одежду.

Согласно справке, полученной из бухгалтерии ИК-15, суммы удержания за коммунальные услуги из пенсии моего мужа в местах лишения свободы за полтора года составили 639,84 руб. Размер ежемесячных платежей, взимаемых с супруга в колонии, практические сравним с размером ежемесячной оплаты коммунальных услуг за трехкомнатную квартиру в Минске, где проживает Людмила, сообщает «Могилевская весна» .

«При этом мой муж „проживает“ на площади не более трех квадратных метров в общей комнате совместно с 20-30 людьми. А размер подсобных помещений, приходящихся на его долю, составляет один-два „квадратов“, так как всю подсобную площадь необходимо делить на общее количество осужденных, которых около двух тысяч», — возмутилась женщина.

«Коммуналка» за электричество также вызывает вопросы.

«Согласно справке, за электроэнергию с осужденных было удержано 153 865 828 неденоминированных рублей. На то время в колонии, согласно справке, было 1700 осужденных. Получается, с каждого осужденного было удержано 90509,3105 рублей. Каким образом в летний месяц 1700 осужденных могут израсходовать 170 000 Квт? Как может лицо, не имеющее личных электроприборов, с одной лампочкой на общую комнату в летний месяц расходовать 100 Квт?», — недоумевает она.

В ноябре 2016 года начальник ДИН МВД Республики Беларусь во время прямой линии газеты «Беларусь Сегодня заявил, что содержание одного осужденного в местах лишения свободы обходится государству в 111 рублей в месяц. Это не совпадает с подсчетами Людмилы Кучуры.

«Мой муж полностью возмещает все эти расходы из своей пенсии. Куда тогда идут деньги, которые выделяет государство на него ежемесячно? Получается, что мой муж оплачивает коммунальные услуги не только за себя, но и за тех, кто не работает в колонии или их зарплата настолько мала, что на удержание коммунальных услуг не остается средств. А сам подсчет вышеуказанных платежей с него, полагаю, намеренно сделан в пользу колонии», — добавила она.

Чтобы разобраться в ситуации, она обратилась в Комитет государственного контроля. От КГК женщина ждет проверки законности взимания платежей за коммунальные услуги с осужденных в исправительной колонии ИК-15. Она требует проверки и установления должностных лиц, виновных в нарушении законодательства, а также привлечения указанных лиц к дисциплинарной или административной ответственности.