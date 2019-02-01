Роман Пилипчук сменил Гуренко у руля минского «Динамо»

Футбольный клуб объявил о подписании контракта с 51-летним украинским специалистом Романом Пилипчуком.

Фото: ФК «Динамо-Минск»

По сообщению пресс-службы «Динамо», до переезда в Беларусь он был помощником главного тренера в чеченском «Ахмате», а до того помогал россиянину Дмитрию Аленичеву, а затем итальянцу Массимо Каррере, в московском «Спартаке», выиграв золото чемпионата России.

В сентябре 2018-го Пилипчук стал помощником Рашида Рахимова в «Ахмате», а через две недели «Ахмат» выиграл у «Спартака» в Москве со счетом 2:1.

Специалист также работал с молодежной сборной Таджикистана, юрмальским «Спартаком», донецким «Олимпиком» и др.