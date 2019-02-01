Латвия запретила ретрансляцию телеканала «Россия»

Соответствующее решение сроком на три месяца принял Национальный совет по электронным СМИ.

Запрет введен в связи с разжиганием вражды и подстрекательством к войне в передачах этого телеканала «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут», сообщает Delfi.lv .

В распространенном Советом заявлении указывается, что, например, 22 мая 2018 года в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» ее ведущий недвусмысленно и неоднократно враждебно высказывался об украинцах, называя их бандеровцами, нацистами, антисемитами и бандитами. В свою очередь в передаче «60 минут» 11 января 2018 года российский политик Владимир Жириновский неоднократно призывал начать военные действия на территории Украины, а также оскорбительно высказывался об украинцах.

«В условиях гибридной войны рупор кремлевской пропаганды, за которым стоят огромные финансовые ресурсы, использует свои инструменты в разных странах. Об этом свидетельствует тот факт, что „Россия РТР“ зарегистрирована не в России, а в Швеции, те есть в ЕС», — подчеркивается в заявлении Совета.

В 2016 году в Латвии в связи с повторными нарушениями уже приостанавливали ретрансляцию данного телеканала на шесть месяцев.