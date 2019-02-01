Белорусам разрешат платить меньше за некачественные ЖКУ

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Соответствующий нормативный правовой акт уже подготовлен, сообщила пресс-служба правительства.

Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев заявил на заседании коллегии Минжилкомхоза, что власти обяжут компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг ту организацию, которая не обеспечит их качественное исполнение.

В частности, такое новшество по оплате может появиться для услуги по водоснабжению. Чиновник уточнил, что согласно поручениям президента, стоит задача полностью обеспечить население качественной питьевой водой до 2025 года. Для этого необходимо построить более 1300 станций.

Кухарев также рассказал на коллегии, что в Беларуси будут внедрять новые подходы к сбору и переработке вторичных материальных ресурсов.
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Тэги: ЖКУ жилищно-коммунальные услуги Персона: Владимир Кухарев

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