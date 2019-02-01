Установлены подростки, которые «заминировали» гомельскую школу

По информации официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, оперативникам уголовного розыска удалось оперативно установить «шутников».

За размещением ложной информации о минировании школы стоят несколько учащихся учебного заведения, передает БелаПАН .

Школьники предприняли меры, чтобы остаться незамеченными и анонимными в интернете, но оперативники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий изобличили их.

Из средней школы № 55 эвакуировали 112 человек в связи с сообщением о взрывчатке 31 января. Неизвестные оставили сообщение на сайте школы, в котором говорилось, что в здании учреждения образования будет заложено взрывное устройство и якобы его приведут в действие в случае получения отрицательных оценок по результатам контрольной работы.