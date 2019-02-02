ГАИ подготовила «сюрпризы» для лихачей

В субботу, второго февраля, сотрудники Госавтоинспекции, учитывая, в том числе, неблагоприятные погодные явления, уделят повышенное внимание соблюдению участниками дорожного движения ПДД.

Фото УГАИ Брестской области

В частности, «сладкую жизнь» ГАИ устроит лихачам – на дорогах появятся дополнительные датчики контроля скоростных режимов.

Так, на Брестчине и Могилевщине они будут находиться в следующих местах:

07:30-19:30. Могилев, проспект Пушкинский (район ДК области);

08:00-19:00. М5, Осиповичский район (95+500);

08:00-19:00. Дорога Р-93, Могилевский район (26+700);

08:00-19:00. Бобруйск, улица Рогачевская (район АБЗ ДСУ-16);

09:00-16:00. Брест, Варшавское шоссе (путепровод);

09:00-21:00. Дорога Р-94, Брестский район, населенный пункт Збунин (26+500);

09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);

09:00-21:00. Дорога Р-4, Барановичский район (7+330;

09:00-21:00. Трасса М-10, Ивановский район (442+900);

09:00-21:00. Дорога Р-16, Каменецкий район (28+520);

16:00-21:00. Брест, улица Московская, 346.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: