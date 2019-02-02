Милиция задержала мужчину, который напал на девочку в подъезде
Сотрудники милиции столицы задержан подозреваемый в хулиганских действиях в отношении малолетнего ребенка – им оказался ранее судимый 31-летний мужчина.
Как стало известно
По информации правоохранителей, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Ранее сообщалось, что мужчина зашел за девочкой в подъезд дома по улице Судмалиса и, угрожая предметом похожим на нож и хватая ее за лицо, заставлял идти с ним.
Ребенок не растерялся – девочка начала кричать и звать на помощь. Кроме этого, смогла укусить нападавшего за палец. Почувствовав опасность, неизвестный сбежал.