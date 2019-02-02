Милиция задержала мужчину, который напал на девочку в подъезде

Сотрудники милиции столицы задержан подозреваемый в хулиганских действиях в отношении малолетнего ребенка – им оказался ранее судимый 31-летний мужчина.

Как стало известно Naviny.by , хулигана задержали у него дома. Если его вина будет доказана в суде, его могут отправить за решетку на десять лет. Именно такой потолок санкций согласно ч. 3 ст. 339 УК, по которой открыто уголовное производство.

По информации правоохранителей, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Ранее сообщалось, что мужчина зашел за девочкой в подъезд дома по улице Судмалиса и, угрожая предметом похожим на нож и хватая ее за лицо, заставлял идти с ним.

Ребенок не растерялся – девочка начала кричать и звать на помощь. Кроме этого, смогла укусить нападавшего за палец. Почувствовав опасность, неизвестный сбежал.