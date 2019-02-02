На одного вора в законе в России стало меньше

В конце января авиарейсом Минеральные Воды – Салоники под контролем сотрудников уголовного розыска убыл на постоянное местожительство в Грецию 58-летний вор в законе Матвей Карабулат, известный в криминальных кругах как Матвей Сухумский или Матвей Грек.

Фото с сайта «Ставропольской правды»

Решение о нежелательности его пребывания на территории России на пожизненный срок 29 января завизировал лично министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, пишет «Прайм-Крайм».

В минувшую пятницу постановлением Приморского райсуда Новороссийска криминальный авторитет был лишен российского гражданства за предоставление при подаче документов ложных сведений о себе.

По информации интернет-издания, Карабулат в середине января освободился из ИК-1 Надвоицы (Карелия), где отбывал 10-летний срок за показательную расправу над новороссийским криминальным авторитетом Арменом Ванецяном (Бабаем).