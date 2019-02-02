Видеофакт. В Лидском районе обнаружен мор рыбы

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В Лидском районе обнаружен мор рыбы. Видеоролик с фактом выложен в сети.

В комментариях пользователи отметили, что это, скорее всего, произошло из-за нехватки кислорода.

«Это "придуха"— это когда рыба подо льдом задыхается от нехватки кислорода», — написал, в частности, Олег Гомельский (здесь и далее орфография и пунктуация авторов).

Еще один пользователь Петр Высоцкий отметил, что не уверен, как было в этот раз, но «обычно такое бывает когда скажем был мороз получился толстый лед затем оттепель и этот лед давит на воду..а потом сверху опять мороз».

 
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Тэги: мор рыбы Город: Лида

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