Почти 700 фур стоят в очереди на выезд из Беларуси

/ Общество
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На границе Беларуси со странами Евросоюза скопилось почти 700 большегрузных автомобилей, которые ожидают свою очередь на выезд из нашей страны.

Фото носит иллюстративный характер

По данным ГПК на 10:00, больше всего фур стоят в «колейке» на литовском направлении — более 510:

  • Каменный Лог — более 250;
  • Привалка — более 200;
  • Бенякони — более 50;
  • Котловка — более 10.

Более 130 большегрузов ждут очереди на выезд в Латвию:

  • Урбаны — более 120;
  • Григоровщина — более 10.

На польском направлении относительный штиль:

  • Козловичи — более 20.
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Тэги: очереди фур на границе