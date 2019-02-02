Почти 700 фур стоят в очереди на выезд из Беларуси
На границе Беларуси со странами Евросоюза скопилось почти 700 большегрузных автомобилей, которые ожидают свою очередь на выезд из нашей страны.
По данным ГПК на 10:00, больше всего фур стоят в «колейке» на литовском направлении — более 510:
- Каменный Лог — более 250;
- Привалка — более 200;
- Бенякони — более 50;
- Котловка — более 10.
Более 130 большегрузов ждут очереди на выезд в Латвию:
- Урбаны — более 120;
- Григоровщина — более 10.
На польском направлении относительный штиль:
- Козловичи — более 20.