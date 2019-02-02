Почти 700 фур стоят в очереди на выезд из Беларуси

На границе Беларуси со странами Евросоюза скопилось почти 700 большегрузных автомобилей, которые ожидают свою очередь на выезд из нашей страны.

Фото носит иллюстративный характер

По данным ГПК на 10:00, больше всего фур стоят в «колейке» на литовском направлении — более 510:

Каменный Лог — более 250;

Привалка — более 200;

Бенякони — более 50;

Котловка — более 10.

Более 130 большегрузов ждут очереди на выезд в Латвию:

Урбаны — более 120;

Григоровщина — более 10.

На польском направлении относительный штиль: