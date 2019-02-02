Находящийся в «Бутырке» Александр Кокорин включен в заявку «Зенита» на матчи Лиги Европы
Питерский «Зенит» подал в Союз европейских футбольных ассоциаций заявку на участие в матчах плей-офф Лиги Европы.
На стадии 1/16 финала второго по значимости турнира Европы «Зенит» сразится с турецким «Фенербахче». Матчи пройдут 12 февраля в Стамбуле и 21 февраля в Санкт-Петербурге.
Как стало известно
Среди заявленных значится и нападающий Александр Кокорин, который в настоящее время находится под стражей в следственном изоляторе столичного главка МВД «Бутырка».
Ранее Naviny.by писали, что 19 октября, Московский городской суд оставил в силе решение Тверского суда столицы о мере пресечения для фигурантов так называемого дела «Мамаева-Кокорина». А в середине декабря суд принял решение о продлении ареста до 8 февраля.
18 октября фигурантам дела были предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ:
- 116 («Побои»);
- 213 («Хулиганство»).
11 октября Павел Мамаев и Александр Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря по обвинению в хулиганстве. На данный момент по делу проходят четверо подозреваемых.