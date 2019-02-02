Лукашенко одобрил проекты некоторых соглашений с Россией

Александр Лукашенко подписал указы, которыми одобряются проекты двух межправительственных соглашений с Россией. Тексты указов опубликованы 2 февраля на Национальном правовом портале.

Фото пресс-службы президента Беларуси

В частности, одобрен проект межправительственного соглашения с РФ о взаимодействии в области транспортной безопасности. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения с правом при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. Минтранс также вправе подписать соглашение при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Помимо этого, Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве в области защиты конкуренции. На проведение переговоров и подписание документа с белорусской стороны уполномочено Министерство антимонопольного регулирования и торговли.