Лукашенко одобрил проекты некоторых соглашений с Россией

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Александр Лукашенко подписал указы, которыми одобряются проекты двух межправительственных соглашений с Россией. Тексты указов опубликованы 2 февраля на Национальном правовом портале.

Фото пресс-службы президента Беларуси

В частности, одобрен проект межправительственного соглашения с РФ о взаимодействии в области транспортной безопасности. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения с правом при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. Минтранс также вправе подписать соглашение при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Помимо этого, Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве в области защиты конкуренции. На проведение переговоров и подписание документа с белорусской стороны уполномочено Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко

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