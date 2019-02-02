Потеплело: дожди, туманы и до +8°С

Атмосферные фронты и теплые воздушные массы средиземноморского происхождения будут формировать погоду в Беларуси в воскресенье, третьего февраля.

По прогнозам синоптиков, ожидаются кратковременные дожди (осадки выпадут практически во всех районах).

В некоторых регионах сгустится туман. Ночью на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.

Как отмечают специалисты, в Беларуси заметно потеплеет. Даже ночью столбик термометра не опустится ниже 0:

ночью — 0..+5°С;

днем — +1..+6°С (на юго-западе — до +8°С).

Начало новой рабочей недели существенных изменений не принесет. Также ожидаются кратковременные дожди, туманы, ночью на дорогах гололедица.

Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в зависимости от региона от 0 до +7°С.