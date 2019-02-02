В Минске названы лидеры индустрии маркетинга и коммуникаций Беларуси. Вечером 1 февраля состоялось награждение лауреатов рейтинга креативности и мастерства агентств Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси АКМА за 2018 год и лучших маркетологов страны по версии ежегодной премии в области профессиональных бизнес-коммуникаций AdMA-2018 (Advertising & Marketing Awards).

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как пояснила в интервью БелаПАН председатель АКМА Алена Устинович, в рейтинг креативности попали участники и победители международных фестивалей рекламы.

«Разработана система баллов, члены ассоциации, профессиональные агентства голосуют и определяют лучших. Такая же система рейтингов действует в европейских странах. Мы вручили награды, очень важная награда, поскольку это профессиональное признание служит мощным ориентиром для рекламодателей и рекомендацией тому, что именно эти агентства способны выполнить определенные работы в креативе, маркетинге, брендинге на хорошем профессиональном уровне», — подчеркнула руководитель АКМА.

«Стало доброй традиций и награждение маркетологов белорусских предприятий по версии премии AdMA, которые внесли значимый вклад в развитии брендов года. Это персональная премия бесплатная. Члены ассоциации образуют экспертный совет и рассматривают проекты и кампании. В этом году членов совета было меньше споров, не было прорывных работ, но мы оценили определенный возросший уровень профессионализма», — рассказала Устинович.

По ее словам, такие награды — одна из форм взаимодействия между участниками рынка. «Это дает определенный толчок для развития рынка, развития экономики в целом», — считает она.

В топ-3 рейтинга креативности вошли:

AIDA Pioneer Branding & Creative;

PG branding;

Salmon Graphics.

Лучшими в рейтинге мастерства стали: Not Perfect Y&R Minsk; «Молоко Криэйтив»; Loga Biga; AIDA Pioneer Branding & Creative; Salmon Graphics; Forte Grey.

Лучшие маркетологи Беларуси по версии игроков рекламного рынка уже в третий раз были определены в рамках премии Advertising & Marketing Awards AdMA, которая присуждалась в двух номинациях: корпоративной — за командные достижения служб маркетинга предприятий по реализации успешных маркетинговых проектов с выдающимися результатами, и персональной — за весомый личный вклад маркетологов в продвижение брендов своих компаний.

Лауреатами корпоративной номинации AdMA 2018 стали:

ОДО «Виталюр»;

Mark Formelle;

ОДО «Астотрейдинг».

Лучшими маркетологами названы: