Фотофакт. Под Докшицами фура вылетела в кювет

/ Происшествия
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Все чаще в интернете на специализированных сайтах и пабликах можно увидеть сообщения о том, что дорожники не выполняют должным образом свою работу, из-за чего нередко происходят аварии.

Очередные фото появились в группе ЧП Беларусь | Будь в курсе! в социальной сети ВКонтакте.

Автор пишет, что дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от Докшиц. «ГАИ приехали, составили протокол на 0,5 БВ, следом приехали дорожники и щедро посыпали дорогу ПСС», — отметил автор фото.

 
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Тэги: ДТП дороги Город: Докшицы

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