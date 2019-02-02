Фотофакт. Под Докшицами фура вылетела в кювет

Все чаще в интернете на специализированных сайтах и пабликах можно увидеть сообщения о том, что дорожники не выполняют должным образом свою работу, из-за чего нередко происходят аварии.

Очередные фото появились в группе ЧП Беларусь | Будь в курсе! в социальной сети ВКонтакте.

Автор пишет, что дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от Докшиц. «ГАИ приехали, составили протокол на 0,5 БВ, следом приехали дорожники и щедро посыпали дорогу ПСС», — отметил автор фото.