Путин заявил о приостановке участия России в ДРСМД

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На сегодняшней встрече с министрами иностранных дел и обороны Сергей Лавровым и Сергеем Шойгу президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Фото пресс-службы Кремля

После докладов министров, глава государства заявил, что «наш ответ будет зеркальным»: «Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем».

По его словам, если американская сторона будет проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, то и Россия займется этим.

В то же время, Путин подчеркнул, передает пресс-служба Кремля, что Москва не буде втягиваться в затратную гонку вооружений.


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Президент РФ утверждает, что все российские инициативы и предложения по разоруженческой тематике «партнерами не поддерживаются». В этой связи он дал команду Лаврову и Шойну, что бы их ведомства больше не инициировали никаких переговоров по этой проблеме.

«Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике – и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира», — заявил Путин.

Он пообещал, что российская сторона «не будет размещать ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства».

15 января в Женеве прошли переговоры между Россией и США по теме ДРСМД. Заявления сторон по итогам переговоров говорят о том, что позитивных результатов диалог пока не приносит.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как ситуация, когда Россия и Китай нарушают ДРСМД, а США выполняют его условия, «неприемлема».

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Американская сторона не раз заявляла, что России необходимо отказаться от крылатых ракет 9М729, либо модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность в соответствии с требованиями соглашения.

В то же время посол США в РФ Джон Хантсман отмечал, что Вашингтон не отказываются от контроля над вооружением.

Напомним, документ был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года (вступило в силу 1 июня 1988 года).

Это соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.
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Тэги: РСМД Россия-США Персона: Владимир Путин Сергей Лавров Сергей Шойгу

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