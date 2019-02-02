Агутин пожаловался на ухудшение здоровья

Популярный российский певец Леонид Агутин сообщил о проблемах со здоровьем.

В частности, артист сообщил «Собеседнику» , что стал плохо видеть.

Он говорит, что в связи с этим ему «стало трудно читать». «Нужны очки, но я все никак не соберусь. Как говорят в народе: «Для того чтобы носить очки, мало быть умным, надо плохо видеть!» Все перед глазами расплывается. Долго читать стало тяжело».

Агутин признался, что любит читать, и, в свое время, «прочитал шкаф». Певец подчеркнул, что читает все, но больше всего тяготеет к русским писателям. В частности, ему нравятся Рубина, Улицкая, Александр Иванов, а книги Довлатова «у меня были разложены по всей квартире. Для каждого случая – свой томик».