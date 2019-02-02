Соболенко проиграла полуфинал на турнире в Петербурге
Прима белорусского тенниса Арина Соболенко не смогла пробиться в финал турнира в Санкт-Петербурге (призовой фонд 757,9 тыс. долларов).
Сегодня наша соотечественница уступила в двух партиях — 6:7, 2:6.
Непреодолимым барьером на пути белоруски стала голландка Кики Бертнес, занимающая восьмую строчку в мировой табели о рангах (Соболенко находится на 10-м месте).
В ходе турнира до поединка с представительницей Страны тюльпанов белоруска дважды обыграла соперниц:
- в 1/8 финала бельгийку Элисон ван Эйтванк – 6:1, 6:4:
- в 1/4 финала россиянку Екатерину Александрову – 6:3, 6:4.