Соболенко проиграла полуфинал на турнире в Петербурге

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Прима белорусского тенниса Арина Соболенко не смогла пробиться в финал турнира в Санкт-Петербурге (призовой фонд 757,9 тыс. долларов).

Сегодня наша соотечественница уступила в двух партиях — 6:7, 2:6. 

Непреодолимым барьером на пути белоруски стала голландка Кики Бертнес, занимающая восьмую строчку в мировой табели о рангах (Соболенко находится на 10-м месте).

В ходе турнира до поединка с представительницей Страны тюльпанов белоруска дважды обыграла соперниц:
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Тэги: теннис Персона: Арина Соболенко Город: Санкт-Петербург

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