Соболенко проиграла полуфинал на турнире в Петербурге

Прима белорусского тенниса Арина Соболенко не смогла пробиться в финал турнира в Санкт-Петербурге (призовой фонд 757,9 тыс. долларов).

Сегодня наша соотечественница уступила в двух партиях — 6:7, 2:6.

Непреодолимым барьером на пути белоруски стала голландка Кики Бертнес, занимающая восьмую строчку в мировой табели о рангах (Соболенко находится на 10-м месте).

В ходе турнира до поединка с представительницей Страны тюльпанов белоруска дважды обыграла соперниц: