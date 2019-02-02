Минское «Динамо» на своем льду обыграло рижское «Динамо»

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Минское «Динамо» после двух поражений подряд одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. 2 февраля на «Минск-Арене» было обыграно рижское «Динамо» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:0).

Две шайбы минчан из трех на счету канадского защитника Патрика Уиркоша, еще один гол забил финский форвард Теему Пулккинен.

После 55 матчей минское «Динамо» с 40 очками по-прежнему занимает 11-е место в таблице Западной конференции. Ниже только братиславский «Слован», у которого 29 очков.

«Зубры» не попали в плей-офф, а в регулярном чемпионате им осталось провести семь матчей. Ближайший — 4 февраля на «Минск-Арене» против московского ЦСКА.
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ КХЛ Персона: Теему Пулккинен Патрик Уиркош

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