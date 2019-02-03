Экс-корреспондент БелаПАН Юрий Касьянов не смог внести залог для участия в выборах президента Украины

Бывший корреспондент БелаПАН Юрий Касьянов не сможет участвовать в выборах президента Украины, поскольку не собрал залог в размере 2,5 млн гривен (около 90 тыс. долларов).

«На карточке всего 190354 грн, плюс 430 евро наличными», — написал Касьянов на своей странице в социальной сети «Фейсбук» и объявил о присоединении к президентской кампании журналиста и политика Дмитрия Гнапа, который в последний день, 2 февраля, сумел собрать требуемую сумму.

«Я это делаю не за должности и преференции. А для того, чтобы обычные, ответственные граждане могли решать судьбу Украины, а не денежные мешки. Я знаю, что не все согласятся с таким решением. Люди голосовали своими деньгами за Касьянова, а не за Гнапа. Я верну деньги всем, кто со мной не согласен. Но я не могу сидеть и сложа руки наблюдать за тем, как нас снова загоняют в выборы без выбора. Задолбало!» — пояснил Касьянов свое решение.

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта. О намерении выдвинуться кандидатом 50-летний Касьянов объявил одним из первых — 1 января. Уроженец города Дубно Ровенской области окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, служил в строевых частях воздушной разведки ВВС Беларуси, а после демобилизации, в 2001-2002 годах, работал корреспондентом БелаПАН.

Специализировался на науке, технологиях, силовых структурах, судах. Затем вернулся в Украину. Активный участник Евромайдана, один из основателей волонтерской организации «Армия SOS».

«Занимался обеспечением войск и воздушной разведкой как волонтер и доброволец», — пишет он на своем персональном сайте.

Создал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации «Матрица технологий». Осенью 2018 года вместе с единомышленниками начал проект по разработке беспилотных систем — A.Drones.

Касьянов заявил, что идет в президенты, чтобы, «в первую очередь, защитить национальные интересы Украины в войне с Россией». «Предательские минские соглашения будут выброшены в мусорную корзину, войска получат однозначный приказ уничтожать противника везде, где это возможно любыми доступными средствами», — заявил Касьянов.

41-летний Дмитрий Гнап, к кампании которого он присоединился, в 2001—2007 годах был членом политического блока Виктора Ющенко (президент страны в 2005-2010 годах) «Наша Украина». В 2012 году создал агентство журналистских расследований «Слідство.інфо».

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 28 кандидатов на выборах-2019, в том числе двух бывших послов страны в Беларуси — Валентина Наливайченко (в 2005-2006 годах) и Романа Безсмертного (2010-2011). В 2015-2016 годах Безсмертный был представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, которая проводит свои заседания в Минске.