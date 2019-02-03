В Минске откроется магазин H&M

/ Экономика
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Шведская компания H&M, являющаяся крупнейшей в Европе розничной сетью по торговле одеждой, откроет магазин в Минске.

Фото с сайта LeMonade.style

По словам посла Беларуси в Швеции Дмитрия Мирончика, компания официально подтвердила намерения открыть до конца года собственный магазин.

H&M и его дочерние компании действуют в 71 стране мира с 4968 магазинов по состоянию на ноябрь 2018 года.

Это — второй по величине глобальный ритейлер одежды, после испанской корпорации Inditex, которая владеет такими известными брендами, как Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear.
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Тэги: Беларусь-Швеция H&M Персона: Дмитрий Мирончик Город: Минск

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