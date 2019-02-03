Беларусь наторговала товарами с заграницей на минус 4,7 млрд долларов

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 2018 год составило 4 млрд 682,8 млн долларов, следует из данных Национального статистического комитета.

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По уточненной информации, отрицательное сальдо за январь-ноябрь 2018 года составило 3 млрд 994,4 млн долларов. За декабрь оно выросло на 688,4 млн. В 2017 году сальдо также было отрицательным — 4 млрд 994,9 млн долларов. То есть за год оно сократилось на 312,1 млн.

Внешнеторговый оборот страны за 2018 год составил 72 млрд 135 млн долларов, к уровню 2017 года он увеличился на 13,6% в текущих ценах. Экспорт товаров составил 33 млрд 726,1 млн (рост на 15,3%), импорт — 38 млрд 408,9 млн долларов (рост на 12,2%).

Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС за прошлый год составил 36 млрд 638,3 млн долларов, что на 9,8% больше, чем за 2017 год. Экспорт товаров вырос на 1,8% до 13 млрд 887,4 млн долларов, импорт — на 15,4% до 22 млрд 750,9 млн. В торговле с этими странами отрицательное сальдо составило 8 млрд 863,5 млн долларов (в 2017 году — 6 млрд 63,1 млн).

Товарооборот с Россией, по данным Белстата, за 2018 год составил 35 млрд 561,3 млн долларов (увеличение к уровню 2017 года на 9,4%). Экспорт товаров составил 12 млрд 946 млн долларов (+0,4%), импорт — 22 млрд 615,3 млн (+15,4%). Отрицательное сальдо в торговле с Россией достигло 9 млрд 669,3 млн долларов против 6 млрд 701,4 млн в 2017 году.

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за 2018 год составил 17 млрд 331,9 млн долларов, увеличившись к уровню 2017 года на 19,6%. Экспорт товаров составил 10 млрд 183,8 млн долларов (+29,9%), импорт — 7 млрд 148,1 млн (+7,4%). Сальдо в торговле со странами ЕС было положительным и составило 3 млрд 35,7 млн долларов (в 2017 году положительное сальдо составило 1 млрд 186,6 млн).

В страны вне СНГ объем экспорта в 2018 году вырос на 27,7% до 15 млрд 3 млн долларов, импорта — на 7,2% до 14 млрд 113,7 млн. В целом товарооборот вырос на 16,9% до 29 млрд 116,7 млн долларов, а сальдо было положительным — 889,3 млн против отрицательного в размере 1 млрд 417,3 млн долларов в 2017 году.

Представляя 31 октября 2018 года в парламенте программу деятельности правительства на 2018-2020 годы, премьер-министр Сергей Румас заявил, что важнейшим источником экономического роста был и остается экспорт, поэтому развитию внешнеэкономической деятельности посвящены три раздела программы: диверсификация, поддержка экспорта и экономическая интеграция.

По его словам, первая задача в этой сфере — уменьшение сырьевой составляющей экспортных товаров с одновременным улучшением их качества, увеличение экспорта услуг темпами, опережающими рост экспорта товаров. К 2020 году их доля в валовом экспорте должна составить не менее 25%. Правительство будет стимулировать экспортную деятельность малых предприятий, чтобы присутствие малого и среднего бизнеса в экспорте товаров достигло 35%.