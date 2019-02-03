Лукашенко: Беларусь придает большое значение диалогу с Вьетнамом
Беларусь придает большое значение поддержке активного политического диалога с Вьетнамом. Б этом говорится в поздравлении Александр Лукашенко президенту и генеральному секретарю Компартии Вьетнама Нгуену Фу Чонгу по случаю 89-й годовщины со дня основания партии.
По мнению главы белорусского государства, под руководством Нгуена Фу Чонга Вьетнам достиг «значительных успехов в экономическом развитии, обеспечении благосостояния граждан и укреплении своей положительной роли на международной арене».
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в расширении двустороннего сотрудничества по всем направлениям.
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Социалистическая Республика Вьетнам признала независимость Республики Беларусь 27 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между странами установлены 24 января 1992 года.
В декабре 1997-го торговое представительство Беларуси в СРВ было преобразовано в посольство. Дипредставительство СРВ открылось в Минске открыто в конце 2003-го.
Между двумя странами подписано свыше 75 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.
Важными статьями белорусского экспорта во Вьетнам являются калийные удобрения, машинокомплекты грузовой техники, карьерные самосвалы, шины, тракторы, подшипники, двигатели, полиамиды, металлопродукция, лекарства, пищевая продукция.
В свою очередь из Вьетнама импортируются средства связи, компьютерное и офисное оборудование, рыба, морепродукты, рис, орехи, обувь, одежда, натуральный каучук, переработанные тропические фрукты, чай, кофе, специи.