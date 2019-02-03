Лукашенко: Беларусь придает большое значение диалогу с Вьетнамом

Беларусь придает большое значение поддержке активного политического диалога с Вьетнамом. Б этом говорится в поздравлении Александр Лукашенко президенту и генеральному секретарю Компартии Вьетнама Нгуену Фу Чонгу по случаю 89-й годовщины со дня основания партии.

Фото пресс-службы президента Беларуси

По мнению главы белорусского государства, под руководством Нгуена Фу Чонга Вьетнам достиг «значительных успехов в экономическом развитии, обеспечении благосостояния граждан и укреплении своей положительной роли на международной арене».

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в расширении двустороннего сотрудничества по всем направлениям.