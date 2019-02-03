Жуткая авария в Калужской области: погибли четверо взрослых и трое детей
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли семь человек (из них трое детей), произошло на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма.
По информации региональной ГИБДД, водитель автобуса, который вез из Липецка в Калугу группу детей на музыкальный конкурс, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автобус опрокинулся.
На данный момент, сообщают власти области, семь человек погибли, еще 31 человек получили травмы разной степени тяжести.