Жители Германии выбирают быстрые авто
Жители Германии, не обращая внимание на дискуссии о климате, все больше покупают мощные автомобили.
По данным исследователей, в прошлом году у новых авто под капотом находились в среднем 153,4 лошадиные силы (л.с.). По сравнению с предыдущим годом, это увеличение на 1,8 л.с.
Дизельные машины с мощностью 168 л.с. в среднем снова были значительно более мощными, чем автомобили с бензиновыми двигателями с 146 л.с.
Тенденция к увеличению внедорожников компенсировала снижение доли рынка дизельных автомобилей.
По оценке экспертов, на долю дизеля приходится около 30 процентов всех новых автомобилей.
Поскольку все больше и больше покупателей покупают тяжелые внедорожники, в текущем году ожидается дальнейшее увеличение средней мощности двигателя.
По мнению экспертов по автопрому, даже ограничение скорости никак не повлияет на требования автомобилистов к двигателям. Об этом свидетельствует пример соседней Швейцарии с ее сильными ограничениями скорости, где, тем не менее, средняя мощность нового автомобиля составляет 170 л.с., пишет