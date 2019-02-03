Жители Германии выбирают быстрые авто

Жители Германии, не обращая внимание на дискуссии о климате, все больше покупают мощные автомобили.

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По данным исследователей, в прошлом году у новых авто под капотом находились в среднем 153,4 лошадиные силы (л.с.). По сравнению с предыдущим годом, это увеличение на 1,8 л.с.

Дизельные машины с мощностью 168 л.с. в среднем снова были значительно более мощными, чем автомобили с бензиновыми двигателями с 146 л.с.

Тенденция к увеличению внедорожников компенсировала снижение доли рынка дизельных автомобилей.

По оценке экспертов, на долю дизеля приходится около 30 процентов всех новых автомобилей.

Поскольку все больше и больше покупателей покупают тяжелые внедорожники, в текущем году ожидается дальнейшее увеличение средней мощности двигателя.